Sorgun'da 400 kişiye he gün iftar yemeği dağıtılıyor

YOZGAT (AA) - Sorgun Selahattin Alan Camisi aşevinde ramazan ayı dolayısıyla günlük 400 kişiye iftar dağıtılıyor.

Selahattin Alan Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ramazan ayında olduğu gibi bu ramazan ayında da iftar yemeği geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

Kılıç, babası Yusuf Kılıç'ın 50 camiyi yaptırmada büyük emeği geçtiğini ve ölmeden önce bir caminin altına böyle bir aşevi açarak, dar gelirli ailelere yemek verilmesini vasiyet ettiğini belirtti.

Babasının vasiyetini yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Kılıç, "Önceki ramazan aylarında 200-250 kişiye yemek dağıtırken, bu yıl bu sayı 400 kişiye çıktı. Hedefimiz bu sayıyı önümüzdeki yıl 500'e çıkarmak." dedi.







