Sorgun’da 2’inci noter hizmet vermeye başladı

YOZGAT (AA) - Nüfusunun yoğunluğu ve ticari açıdan Yozgat’ın en büyük ilçesi konumundaki Sorgun’da 2’inci Noter açılarak hizmete girdi.

Bu zamana kadar 1 Noter bulunan Sorgun’da 2’inci Noter’in açılması vatandaşların işlemlerinin daha da hızlı bir şekilde halledilmesine olanak sağlayacak.

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde açılan 2. Noter, Sorgunluların ticari olarak alım satımlarında ve noter onaylı evraklarında daha hızlı bir şekilde işlemlerini yürütecek.

Daha önce Amasya’nın Suluova ilçesinde 2’inci noter olarak görev yapan Ömer Kök tarafından kuruluşu gerçekleştirilen Sorgun 2’inci noterliği 1’inci Noter’in iş yükünü azaltacak ve vatandaşların işlemlerde zaman kaybına uğramasını engellemiş olacak.

Bir yerleşim yerinin ekonomik ve sosyal yönden geliştiği, ticari hacminin büyüdüğünün bir göstergesinin de noterlerin işlem hacimlerinin çoğalması olduğuna dikkat çeken Kök, 2’inci Noter’in Sorgun için büyük bir ihtiyaç olduğunu, bunun için işe başladıklarını ifade etti.

