YOZGAT (AA) - Sorgun’da 14 bin 172 öğrenci ders başı yaptı.



Yeni eğitim-öğretim yılınını başlaması dolayısıyla Sorgun Yunus Emre ilkokulunda tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, törende yaptığı konuşmada, öğrenci, öğretmen ve velilerin yeni ders yıllarını kutladı.

Öğrencilere kazasız, belasız ve başarılı bir eğitim öğretim yılı dileyen Ekinci, şunları kaydetti:

"Başarılı olmanın yolu, büyük önder Atatürk 'Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak' dediği gibi çalışmaktan geçmektedir. Sizlerin bu bilinç ile planlı ve programlı çalışarak hedeflerinize ulaşacağınıza inancımız tamdır. 'Herkesin eğitim için yapabileceği bir şey vardır.' sözünden yola çıkarak, veli, öğretmen ve okul yönetimi iş birliğini tam olarak sağlamak, eğitim/öğretimde başarının en önemli hazırlayıcısıdır."



Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, okula yeni başlayan öğrencilere bayrak ve çeşitli hediyeler verildi.