Sorgun'da 10. Gurbetçiler Şöleni sona erdi

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 10.'su düzenlenen Gurbetçiler Şöleni, sona erdi.

Sorgun Gurbetçiler Şöleni'nin son gününde Uğur Işılak, Gülay Korkmaz, Murat Balaban ve Yozgat Sürmeli Topluluğu sahne aldı.

Şölene Sorgunlular yoğun ilgi gösterdi.

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, yaptığı açıklamada, "Bu şölenimizde bir kez daha yurt dışında gece gündüz demeden çalışarak tatillerini Sorgun’da geçirmek için izin haklarını kullanan gurbetçi vatandaşlarımızı bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadık. Şölenimizin işçilerimize bir moral olmasını diliyorum." diye konuştu.

Şölene, Kaymakam Mustafa Altınpınar, eski Belediye Başkanı Ahmet Şimşek de katıldı.

