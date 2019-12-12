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Sorgun Yunus Emre İlk ve Ortaokuluna uluslararası sertifika
YOZGAT (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçen yıl uygulamaya konulan, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitime Entgrasyonu Programı kapsamında şartları yerine getiren Sorgun Yunus Emre İlk ve Ortaokulu'na "OHSAS 18001 İş Sağlığı...
Genel 12.12.2019, 16:36
YOZGAT (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçen yıl uygulamaya konulan, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitime Entgrasyonu Programı kapsamında şartları yerine getiren Sorgun Yunus Emre İlk ve Ortaokulu'na "OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası" verildi.
Vali Çakır, sertifikayı okul müdürü Mehmet Kılıçarslan'a verdi.
Törene İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Sorgun Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci de katıldı.
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