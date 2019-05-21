Sorgun Yeni Mahalle Muhtarlığından dar gelirli ailelere

YOZGAT (AA) - Sorgun Yeni Mahalle Muhtarlığı tarafından dar gelirli 100 aileye 'gıda kart' dağıtıldı.



Yeni Mahalle muhtarı Süleyman Taşkan, AA muhabirine, her yılnda dar gelirli ailelereyaptıklarını söyledi.

Taşkan, ramazan ayında yardımlaşma ve ibadetin öneminin en üst düzeye çıktığını ifade ederek, "Biz de yurt dışından ve yurt içinden gönderilen ve muhtarlığımızın olanakları ile sağlanan yardımları dar gelirli ailelere dağıtıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl yine mübarek ramazan ayında 100 aileye 100'er liralık gıda kart, 30 aileye aile nüfusuna göre 1 ay boyunca günlük ramazan pidesi dağıtıyoruz. Ramazan ayı sonuna kadar 4 bin pide dağıtmayı hedefliyoruz." dedi.



Yardım için katkıda bulunanlara teşekkür eden Taşkan, 12 çocuğa giysi yardımı yapıldığını da sözlerine ekledi.

