Sorgun ve Drama arasında barış köprüsü kurulacak

YOZGAT (AA) - Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Yunanistan’ın Drama Ticaret ve Sanayi Odası, İş Dünyası Aracılığı ile Barış Köprüleri Kurma Projesini hayata geçirecek.

Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın Drama kentindeki eş değer kuruluşla iş birliği halinde İş Dünyası Aracılığı ile Barış Köprüleri Kurma Projesini hayata geçireceklerini belirterek, toplam 140 bin avro bütçeli projede giderlerin 125 bin avroluk kısmının Avrupa Birliği tarafından karşılanacağını söyledi.

Gelecek yıl uygulanmaya başlanacak projeyle Türkiye ve Yunanistan'ı kapsayan çeşitli sektörel çalışmalar, iş seyahatleri, eğitim ve uluslararası organizasyonlara katılımlar söz konusu olacağını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Ekibimiz tarafından hazırlanan projemiz AB’ne sunuldu ve kabul edildi. Yunanistan’ın Drama Ticaret ve Sanayi Odası ile yaptığımız yazışmalar da olumlu sonuçlandı. İki ülkenin iş insanları arasındaki ticaretin ve iş birliğinin geliştirilmesini hedefleyen projemiz, aynı zamanda iki ülke odaları arasında karşılıklı anlayış ve üye odaklı iyi uygulamaların paylaşılmasına olanak sağlayacaktır."