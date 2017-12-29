Sorgun ve Ağralı, Şehir Hastanesi inşaatını inceledi

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, inşaatı devam eden Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden inşaat süreci ile ilgili bilgi alan Sorgun ve Ağralı, hastanenin planlanan tarihten daha önce açılabilmesi konusunda firma sorumlularından söz aldı.

Sorgun, yaptığı açıklamada, şehir hastanesi inşaatının belli nedenlerden dolayı diğer şehirlere oranla daha geç başladığını ama işin gayet hızlı ilerlediğini ifade etti.

Sorgun, "Fakat gördük ki hastanemizin en kısa sürede tamamlanması için yüklenici firma, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve yetkililerimiz tüm gayretleriyle çalışıyor. Bu mevsimde, hava şartlarının olumsuz olduğu dönemde dahi 600 işçi inşaatta çalışıyor. İnşallah hastanemizi planlanan tarihten daha önce hizmete açacağız." dedi.

Milletvekili Ağralı'da şehir hastanesinin tamamlanması ile Konya'nın sağlık alanında büyük bir ivme kazanacağını vurgulayarak, "Şehir Hastanesi sadece Konyalı vatandaşlara değil tüm bölge insanına hizmet sunacak. Sağlık turizmi açısından son derece iddialı olan şehrimizin eli şehir hastanesi ile daha da güçlenecek. İleri seviye teşhis ve tedavi merkezleri sayesinde yurt dışından hastalar şehrimize gelecek." diye konuştu.

