Sorgun TSO, Fransız iş adamlarını konuk etti

YOZGAT (AA) - Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası, karşılıklı ticaretin artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında, Fransa'nın Ain bölgesine bağlı Oyonnax şehrinden gelen ticari heyeti konuk etti.

Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Oyonnax şehrinde ticari faaliyetlerine devam eden Julien Martinez, François Guinard, Eric Magdelaine, Alain Berthet, Eddy Navarrete, Henri Mercieca, Nuri Meriç, Fatih Kaygısız'ı ağırladı.

Sorgun’un ticari faaliyetleri hakkında ziyaretçilere bilgi veren Arslan, yapılan çalışmalarla Sorgun’a ve Yozgat’a katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Sorgun’un Türkiye’nin tam ortasında olduğunu, E-88 karayolu gibi önemli bir yol güzergahı üzerinde bulunduğunu anlatan Arslan, "Sorgun’un nüfusu 52 bin civarında. Bunun yanı sıra günlük ortalama 20 bin kişi Sorgun’a ticaret işlerini yapmak için diğer ilçelerden buraya gelmekte. İlçemiz yer altı kaynakları bakımından çok zengin bir ilçe konumunda. İlimiz Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde 6. bölge teşviklerinden faydalanıyoruz. İlimizde hızlı tren çalışmaları sürüyor. İleriye dönük turizm açısından önemli bir yatırım alanı olarak termal turizmi görüyoruz." dedi.

Arslan, yapılan yatırımın sadece Yozgat'a değil, tüm ülkeye katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.



