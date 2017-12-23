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Sorgun TMO'nun yerine hükümet konağı yapılacak

YOZGAT (AA) - Sorgun'da yıkılan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yerine hükümet konağı yapılacak. Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO'nin yerine yeni hükümet konağı yapılacağını ifade...

23 Aralık 2017 Cumartesi 16:48
Sorgun TMO'nun yerine hükümet konağı yapılacak
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YOZGAT (AA) - Sorgun'da yıkılan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yerine hükümet konağı yapılacak.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO'nin yerine yeni hükümet konağı yapılacağını ifade ederek bu amaçla yıkıldığını belirtti.

Altınpınar, yeni hükumet konağının yapılmasıyla ilgili uzun zamandır yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini, 2018'in başlarında ihaleye çıkılacağını aktararak şunları kaydetti:

"TOKİ tarafından yapılması beklenen hükümet konağının yeri konusunda daha önce bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Hükumet konağı yapımı için bize 5 dönüm bir alan verilmişti. Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ ve Başbakanlık Müşaviri Sayın Fuat Oktay’ın girişimleriyle bu alan TMO'nun silolarının bulunduğu alanda bura ile birleştirilerek 11 dönüme çıkarıldı. TMO'nun silo ve binası yıkıldı. 2018'de bu alana hükumet konağı yapılacak."

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SorgunTMOYıkım
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