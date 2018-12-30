Sorgun Spor Salonu yenilendi

YOZGAT (AA) - Sorgun Spor Salonu'nda yürütülen tadilat çalışmasıyla yenilendi.

Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, spor salonunda tadilat çerçevesinde genel bir çalışma yapıldığını her şeyin elden geçirildiğini ve salonun spor yapmaya elverişli hale getirildiğini belirterek, salonun yeni haliyle yeni yılın ilk günüyle hizmete gireceğini ifade etti.

Salondaki tadilat çalışmaları nedeniyle Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Tekerlekli Sandalye Basketbol ve Voleybol Türkiye 1. Ligi’nde oynayan Sorgun Belediyespor Voleybol takımının maçlarını ve antrenmanlarını Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynamak zorunda kaldıklarını hatırlatan Tunçer, "Cumartesi günü oynanacak olan Sorgun Belediyespor- Akkuş Belediyespor voleybol karşılaşması saat 13.00 den itibaren salonumuzda oynanacak, ben bütün sporseverleri davet ediyorum." dedi.