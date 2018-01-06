Sorgun Şoförler ve Nakliyeciler Odası Genel Kurulu

YOZGAT (AA) - Sorgun Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurul Toplantısında İsmail Kaplan, tekrar başkan seçildi.

İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda yapılan genel kurulda 360 üye oy kullandı.

Tek liste ile girilen seçimde tekrar başkan seçilen Kaplan, yaptığı konuşmada, seçimin güzel bir ortamda ve huzur içerisinde geçtiğini söyledi.

Kaplan, şöyle konuştu:

"Bizleri tekrar bu göreve layık gördüğünüz için çok mutluyum. İnşallah oda olarak her zaman esnafımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu geçen 4 yıllık sürede birçok hizmetin yanı sıra yıllardan beri hayalini kurduğumuz oda binamızı aldık ve kendi yerimize taşındık. 200 metrekare üzerine kurulu binamızın hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ayrıca bu seçimlerde beni destekleyen, desteklemeyen bütün esnaf kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum."