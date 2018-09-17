Sorgun Şehit Nusret Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi hizmete açıldı

YOZGAT (AA) - Sorgun’da da Şehit Nusret Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve öğrenci yurdu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İlköğretim Haftası ve okul açılışı nedeniyle düzenlenen törene, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Murat Gürbüz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Bozdağ, Şehit Nusret Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve kız öğrenci yurdunun 8 milyon liraya mal olduğunu söyledi.



Sorgun’da ayrıca 200 kişi kapasiteli şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi pansiyonu, Agahefendi İlkokulu ile Yeniyer beldesinde yaptırılan okul binasının toplu açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Bozdağ, "Sorgun’da hükümetlerimiz döneminde eğitim alanında çok büyük destekler verdik. Gerçekten Sorgun bu anlamda bütün okulları yenilenen bir ilçedir desek yanlış olmaz. Sorgun’a 4 lise, 11 ilkokul ve ortaokul 3 anaokulu kazandırdık." dedi.

Bozdağ, Sorgun'un eğitimde başarılı olan ilçelerimiz arasında yer aldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğretmen ihtiyaçlarının karşılanması yönünde de çok önemli adımlar attık. Hükümetlerimiz döneminde bugüne kadar 608 bin öğretmen ataması yapıldı. Geçmiş dönemde özelde ve kamuda çalışan 400 bin öğretmen düşünürsek, bugün kamuda ve özelde çalışan öğretmen sayısının 1 milyon 100 binin üzerinde olduğunu görüyoruz. Buda bizim öğretmene ve eğitim verdiğimiz önemi ortaya koymaktadır."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesimiyle, Şehit Nusret Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi hizmete açıldı.

Bozdağ ve beraberindekiler daha sonra okul binasını gezerek, eğitim gören öğrencileri sınıflarında ziyaret etti.

