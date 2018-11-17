Sorgun Kınalı Hasan Cami'si yardım bekliyor

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yapımı devam eden Durmuş Ergünlü Kınalı Hasan Camisi hayırsever vatandaşlardan yardımını bekliyor.

Durmuş Ergünlü Kınalı Hasan Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Osman Yılmaz, Yenidoğan Mahallesi'nde yapımı devam eden Yozgat'ın en büyük camisi olacağını söyledi.

İsmini Çanakkale şehidi Kınalı Hasan'dan alan caminin, bin 275 metrekare oturum alanına yapıldığını ifade eden Yılmaz, "Camimizin temeli 2012 yılında atıldı. Namazgah, Kur-an kursu ve müştemilat bölümlerinden oluşmaktadır. 4 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği caminin inşaatının devam ediyor ancak ekonomik sıkıntılar yüzünden ağır ilerliyor. Bu yüzden de hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyoruz." dedi.



