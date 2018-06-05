Sorgun, Karapınar'ı ziyaret etti

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karapınar ilçesinde teşkilat ve esnaf ziyaretinde bulundu.

Sorgun’u, AK Parti İlçe Başkanı Nadi Tartan, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve çok sayıda partili karşıladı.

Esnaf ziyareti yapan Sorgun, 24 Haziran seçimlerinin geleceğimiz açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Bu ülke çok zor günler yaşadı ancak vatandaşların güveni ve desteğiyle hepsinin üstesinden geldiklerini belirten Sorgun, şunları ifade etti:

"Gün, birlik günüdür. 17 Aralık ile yeni Türkiye’nin önünü kesmek istediler başaramadılar. 15 Temmuz darbe girişiminde kayaya çarptılar. Bu vatansever insanlar ülkesine ve kutsal değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na desteğinizi esirgemeyeceğinize inanıyorum."

