Sorgun HEM'de grafik tasarım ve animasyon kursu açıldı

YOZGAT (AA) - Sorgun Halk Eğitimi Merkezi'nde (HEM), grafik tasarım ve animasyon kursu açıldı.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi, yeniliği iş süreçlerine aktarabilen ve farklılığını ortaya çıkarabilen, eleman gereksiniminin karşılanmasının amaçlandığını belirtti.

Ekinci, son yıllarda cazip bir meslek haline gelen grafik tasarımı, genel olarak reklam, resim, çizim, illüstrasyon, grafik, baskı ve bunlarla ilgili her türlü sanat danışmanlığını kapsayan işlerin oluşturduğunu ifade ederek, "Bu meslek sahibi olanlar, bir kitabın kapağını, bir afiş, logoyu tasarlayabilir ve reklamcılarda çalışma olanağı bulabilirler. Televizyonlarda gösterilen reklamları tasarlayabilir, katalog gibi baskılar hazırlayabilir ya da afiş tasarımları yapabilirler. Kursumuz devam ediyor, kurs sonunda kursiyerlerimize sertifika verilecek." dedi.

