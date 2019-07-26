Sorgun HEM'de grafik tasarım ve animasyon kursu açıldı

YOZGAT (AA) - Sorgun Halk Eğitimi Merkezi'nde (HEM), grafik tasarım ve animasyon kursu açıldı.
Ekinci, son yıllarda cazip bir meslek haline gelen grafik tasarımı, genel olarak reklam, resim, çizim, illüstrasyon, grafik, baskı ve bunlarla ilgili her türlü sanat danışmanlığını kapsayan işlerin oluşturduğunu ifade ederek, "Bu meslek sahibi olanlar, bir kitabın kapağını, bir afiş, logoyu tasarlayabilir ve reklamcılarda çalışma olanağı bulabilirler. Televizyonlarda gösterilen reklamları tasarlayabilir, katalog gibi baskılar hazırlayabilir ya da afiş tasarımları yapabilirler. Kursumuz devam ediyor, kurs sonunda kursiyerlerimize sertifika verilecek." dedi.