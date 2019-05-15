Sorgun Hayvancılık OSB için girişimler sürüyor

YOZGAT (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Sorgun'da kurulması planlanan Sorgun Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için girişimler sürüyor.
Bu tesisinin Sorgun'a da kurulması yönünde karar çıktığını ve Sorgun Hayvancılık OSB'ye katılmak isteyen yatırımcıların tekliflerinin değerlendirmeye alındığını aktaran Altınpınar, "Böyle bir tesis gerçekten ilçemize büyük bir girdi sağlayacak. Edindiğimiz bilgilere göre, Sincan'da kurulan bu tesis, saatte 2 bin 500 liralık biyogaz üretiyor. Bu da ayda 1 milyon 500 bin lira demek. Sorgun Hayvancılık OSB yanında kurulacak biyogaz tesisi 3 yılda kendisini amorti edebilecek ve binlerce konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Bu proje bizim için büyük önem arz etmektedir." şeklinde konuştu.