Sorgun Esnaf Odasından huzurevine ziyaret

YOZGAT (AA) - Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Alparslan Türkeş Huzurevini ziyaret etti.

Başkan Kaygusuz, ziyaret sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşlıların, tüm yaşanmışlıklarıyla geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gören insanlar olduğunu söyledi.

Gelenek ve göreneklerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan yaşlıların, saygı duyulması gereken özel insanlar olduğunu anlatan Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Bizim inancımız ve ahlakımız gereği yaşlılarımıza sahip çıkmamız gerekir. Onlara saygıda kusur edilmemesi, onların hayır dualarını almak için her türlü ihtiyaçlarına cevap verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu önemli haftada onlara bir ziyarette bulunduk, sohbetler ettik, onların geçmişlerini yad ettik, dertlerine ortak olup yalnız olmadıklarını ve onların çok değerli olduklarını hissettirdik. Toplumda yaşlılara karşı bir farkındalık oluşturmak, toplumu bu konuda daha duyarlı hale getirmek maksadıyla kutlanan Yaşlılar Haftasında, bütün yaşlılarımıza sağlıklı ömürler diliyoruz."