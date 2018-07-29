Sorgun Belediyespor'da transfer çalışmaları

YOZGAT (AA) - Türkiye Voleybol 1’inci Lig takımlarından Sorgun Belediyespor kadrosuna 3 voleybolcu daha katarak transfer çalışmalarını tamamladı.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Hikmet Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yapılan transferlerle takım kadrosunun tamamlandığını ve sezonu bu kadroyla açacaklarını belirtti.

Vural, antrenör Ümit Terzi’nin raporu doğrultusunda istenilen tüm oyuncularla anlaşma sağlandığını ifade ederek, "9 Ağustos'ta sezonu açacağız. Bu yıl hedefimizi Efeler Ligi olarak belirledik. Tüm transfer ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda yaptık. Son olarak Pasör Hüseyin Toy, smaçör Göktuğ Polat ve orta oyuncu Çağrı Karakaş ile anlaştık." dedi.