Sorgun Belediyespor'da Şahin dönemi

YOZGAT (AA) - Türkiye Voleybol 1. Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor Voleybol takımının başına antrenör Mehmet Şahin getirildi.



Kulüp Başkanı Hikmet Vural, sezon başında anlaştıkları Ümit Terzi ile karşılıklı olarak sözleşmenin feshedilmesinin ardından, yapılan çalışmalar sonucunda antrenör Mehmet Şahin ile anlaştıklarını söyledi.

Şahin'in oldukça deneyimli ve bu ligleri çok iyi tanıyan bir hoca olduğunu aktaran Vural, "Hocamız bu gün geldi ve kendisi ile resmi sözleşme imzaladık. Sorgun Belediyespor olarak bu yola şampiyonluk parolası çıktık, ancak puan kayıplarımız oldu. Hedefimizden uzaklaşmadan derhal önlem almamız gerekiyordu, bizde 23 yıllık voleybol deneyimi olan Mehmet Hoca ile anlaştık. Kendisine başarılar diliyoruz." dedi.

