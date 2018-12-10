Sorgun Belediyespor voleybol takımında galibiyet sevinci

YOZGAT (AA) - Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, Şanlıurfa deplasmanında Haliliye Belediyespor karşında 3 puan kazanmanın sevincini yaşadı.

Sorgun Belediyespor Antrenörü Fikri Ağan, yaptığı açıklamada, hafta sonu Şanlıurfa deplasmanında karşılaştıkları Haliliye Belediyespor karşısından 3-1'lik galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Grupta performanslarını aynı şekilde sürdürmeleri halinde play-off hedeflerine ulaşacaklarına inandığını dile getiren Ağan, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa deplasmanı bizim için oldukça zor bir deplasmandı. Rakibimiz de bizim gibi play-off hedefleyen bir takımdı. Bu maçı kaybeden play-off yolunda önemli bir yara alacaktı ancak biz maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı kutluyorum."