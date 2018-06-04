Sorgun Belediyesinin yol çalışmaları

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi bazı cadde ve sokaklarda yol genişletme çalışmaları başlattı.

Belediye Başkanı Murat Gürbüz, çalışmalar kapsamında ilk olarak Atıf Kılıç Caddesi’nde genişletme çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Gürbüz, "Aslında bu caddenin daha önce genişletilmesi gerekiyordu. Burada bulunan iş yeri sahipleri ile belediyemiz arasında anlaşma sağlanmasına karşın, bir iş yeri sahibi itirazda bulundu. Konu mahkemeye taşındı. Uzun süre devam eden mahkeme sürecinin ardından, bizim de iş yeri sahibini ikna etmemiz sonucunda sorun giderildi ve bu caddede genişletme çalışmaları başladı." dedi.

Atıf Kılıç Caddesi'nde, özellikle Cumhuriyet Caddesine dönüşlerde sorunlar yaşandığını ifade eden Gürbüz, 7 metre genişliğinde olan bu caddenin 3 metre daha genişletilerek 10 metreye çıkarıldığını sözlerine ekledi.

