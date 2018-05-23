Sorgun Belediyesinin

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi, PTT Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Kişisel ve Kurumsal Pul Hizmetleri" projesi kapsamında kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere belediye adına pul bastıracak.

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, vatandaşlara posta yoluyla gönderilen tebligat ve kutlamalarda kullanılmak üzere bastırılacak pullarda, belediyenin logosu ile Kerkenes harabelerinin sembolünün olacağını söyledi.

Bastırılacak pullarla aynı zamanda Sorgun'un tanıtımını da yapmayı planladıklarını dile getiren Gürbüz, "PTT Başmüdürlüğümüz ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde, 2 lira 6,5 lira ve 8,5 lira olmak üzere üç değişik fiyatta pul bastırıyoruz. Pullarımızın üzerinde Kerkenes harabelerinin ikonu ile belediyemizin logosu olacak.

Bu pullarımızı resmi posta gönderilerimizde kullanacağız. Bu çalışmayı kurumsal kimliğimizin ön plana çıkması adına önemli bir çalışma olarak görüyoruz." dedi.

