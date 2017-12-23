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Sorgun Belediyesinden yeşillendirme çalışması

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, yeşillendirme çalışmaları kapsamında 3 bin 50 adet fidan dikilecek.Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinde sadece birkaç...

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:27
Sorgun Belediyesinden yeşillendirme çalışması
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YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, yeşillendirme çalışmaları kapsamında 3 bin 50 adet fidan dikilecek.

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinde sadece birkaç yerde olan park sayısını, 28’e çıkardıklarını belirtti.

Şimşek, şehirleşmede parkların ve mesire alanlarının önemli olduğunu vurgulayarak, "İlçe merkezimizdeki parkalara boyları 2 metreye yakın ladin, çınar ve ve ıhlamur olmak üzere çeşitli türlerde fidan dikiyoruz. Ayrıca Günpınar köyümüzde yapılan mesire alanına da bin 500 adet akasya ve hatmi fidanı dikeceğiz." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Fidan DikimiParkSorgun
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