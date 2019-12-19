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Sorgun Belediyesinden öğrenciler için kapalı durak
Genel 19.12.2019, 14:18
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YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi, minibüs ve servis bekleyen öğrenci ve vatandaşlar için kapalı durak kuruyor.
Sıkıntıları ortadan kaldırmak için öğrencilerin beklediği durakları kapalı hale getireceklerini ifade eden Ekinci, "Gerek mahallelerimiz olsun gerekse yakın çevreden ilçemize taşımalı eğitimle gelen öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın üşümemesi için kapalı duraklar koyuyoruz. Bunun ilk uygulamasını ilçemiz Mükremin Mahallesinde başlattık. Kapalı durak sayısını artıracağız. Bizler vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." dedi.
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