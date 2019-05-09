Sorgun Belediyesi’nden evlere iftarlık servisi

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi, ramazan dolayısıyla dar gelirli vatandaşların evlerine yemek ulaştırıyor.

Sorgun Belediye Başkanı M.Erkut Ekinci, ramazanın yardımlaşma ayı olduğunu, belediyenin de bu konuda üzerine düşen görevi yerine getireceğini belirtti.

Sorgun Belediyesi olarak yaşlı ve hasta aileler için evlere yemek servisi uygulaması başlattıklarını ifade eden Ekinci, "Ramazan ayında geleneksel hale gelen iftar soframızı yine kurduk ve tüm vatandaşlarımızla iç içe iftar yapıyoruz. Ancak iftar soframıza gelemeyen hasta, kimsesi olmayan, bakıma muhtaç vatandaşlarımızın da güzel bir ramazan geçirmeleri için sıcak yemek hizmeti başlattık." dedi.

Ekinci, belediye yemekhanesinde pişirilen yemekleri belediye ekiplerinin ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürdüğünü, bu uygulamanın ramazan boyunca süreceğini sözlerine ekledi.

