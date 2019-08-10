Sorgun Belediyesinden çocuklara bayram hediyesi

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi tarafından "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 100 çocuğa bayram harçlığı olarak hediye çeki verildi.
Ekinci, "Projesi çerçevesinde başlatılan çalışma ile kullanılamayacak durumda olan eşyalar çocuklar tarafından toplanarak belediyemiz kanalıyla ilçemizdeki bir mağazaya gönderildi. Mağaza da bu çalışma karşılığında 100 hediye para çeki ve kıyafet gönderdi. Çekler bugün çocuklarımıza bayram harçlığı olarak teslim edildi. Bu çerçevede Kurban Bayramı öncesi çocuklarımıza bayram tadında bayram yaşatabilmek için hediye çeki ile kıyafet desteği sağlandı." dedi.