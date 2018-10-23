Sorgun Belediyesi araç filosunu büyüttü

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni araç aldı.



Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, belediyeye ait tek cenaze aracı bulunmasının zaman zaman cenaze naklinde olumsuzluklara neden olduğunu belirterek, araç sayısını ikiye çıkardıklarını söyledi.

Belediye olarak halkın en zor günlerinde yanında olmak, acılarını paylaşmak ve üzerlerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmek için çaba sarf ettiklerini ifade eden Gürbüz, şunları kaydetti:

"Cenaze hizmetlerinde kullanılan araç sayımız yetersiz kaldığı için ikinci bir araç aldık. Aldığımız cenaze taşıma özelliğine sahip bu araç, son derece modern dizayn edilmiştir. Her zaman olduğu gibi bize ihtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."