Sorgun Belediye Başkanı Ekinci esnafla bir araya geldi

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci esnafla bir araya gelerek kaldırımların işgal edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Sorgun İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen toplantıda Ekinci, trafiğin en yoğun yaşandığı caddelerde iş yeri bulunan esnaflardan kaldırım işgali konusunda daha duyarlı olmalarını, sürücülerden de buralara araçlarını hatalı park etmemelerini istedi.

Sorgun'un hızla büyüyen bir ilçe olduğunu vurgulayan Ekinci, "Vatandaşlarımızın kaldırımları daha rahat kullanabilmesi için esnaflarımızdan kaldırım üzerine bir şey koymamalarını rica ediyoruz. Bu uygulama sadece Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafımız için değil, tüm Sorgun genelinde geçerlidir." diye konuştu.



Ekinci, Sorgun'un yaşanabilir bir şehir olması için her türlü çaba ve gayreti göstereceklerini sözlerine ekledi.

