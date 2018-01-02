Sorgun Anadolu Lisesine kütüphane kuruldu

YOZGAT (AA) - Konya Ovası Projesi (KOP) desteğiyle Sorgun Anadolu Lisesine 5 bin kitaplık kütüphane kuruldu.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sorgun Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve KOP İdaresi Başkanlığına sunulan, "KOP Okuyor Projesi"nin kabul edildiğini ve bu proje kapsamında sağlanan ekonomik destekle kütüphanenin hayata geçirildiğini anımsattı.

Okul binasına kurulan kütüphaneden aynı anda 40 öğrencinin yararlanabileceğini ifade eden Ekinci, "KOP İdaresine başvuruda bulunan başka okullarda oldu. Ancak bizim projemiz kabul gördü ve Anadolu Lisemize sağladıkları kaynakla 5 bin kitaplık bir kütüphane kuruldu. Bu kütüphane hazırlanan projenin sadece bir ayağı. Bunun dışında öğrencilerimiz çeşitli kültürel etkinlikler ve geziler de yapacak. Kütüphanemizin açılışı Kaymakamımız Mustafa Altınpınar’ın katılımı ile yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.