Sorgun 11. Yağlı Güreşleri 7 Haziran'da yapılacak

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, "Gurbetçiler Şöleni" kapsamında düzenlenen "Sorgun 11. Yağlı Güreşleri"nin 7 Haziran’da yapılacağını bildirdi.

Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağlı güreşlere Sorgunluların büyük ilgi gösterdiğini, güreşleri izlemek için çevre il ve ilçelerden de vatandaşların geldiğini söyledi.

Bu yıl 11. düzenlenecek güreşlere 400 sporcunun katılacağını belirten Ekinci, "Güreşlere Kırkpınar Başpehlivanlarından Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı, Osman Aynur, Hamza Köseoğlu, İsmail Koç gibi 16 başpehlivan katılacak. Ata sporumuz güreşi yeni nesillere tanıtmak, sevdirmek bizlerin görevidir. Bu nedenle belediye olarak her yıl yağlı güreş organizasyonları yapıyoruz. Tüm güreş severleri 7 Haziran Cuma günü Sorgun'a davet ediyorum." dedi.



Ekinci, güreş ağalığının 3. kez üst üste Satılmış Şahin tarafından alındığını, bunun Yozgat’ta bir ilk olduğunu da sözlerine ekledi.

