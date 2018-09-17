SORGED’li gençler parkları temizliyor

YOZGAT (AA) - Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) üyeleri 1Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında "Çöpünü sokağa atma, çöp kutusuna at" sloganıyla başlattıkları temizlik çalışmasını sürdürüyor.

SORGED Başkanı Halil Uğuz, yaptığı açıklamada, giderek kirlenen dünyamızda özellikle gençlerde bir farkındalık oluşturmak amacıyla 15 Eylül Dünya Temizlik Günü yapılan temizlik çalışmalarını, diğer günlere de yaydıklarını söyledi.

Amaçlarının insanların çevreye duyarlı olması, çevrenin korunması ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren Uğuz, "SORGED üyeleri gençlerimizle biz çevre temizliği etkinliği yapıyoruz. Piknik yaptığımız yerlerde veya her hangi bir etkinlik yaptığımız mekanlarda çevreye atılmış çöpleri topluyoruz. Bizler bu hafta boyunca bu etkinliğimizi sürdüreceğiz." dedi.



