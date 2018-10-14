SORGED’den YDS kursu

YOZGAT (AA) – Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) lisans üstü ve doktora öğrencilerinin sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri amacıyla Yabancı Dil Sınavı (YDS) hazırlık kursu açtı.

SORGED Başkanı Halil Uğuz, dernek olarak her konuda gençlerin yanında olduklarını belirterek, "Lisans üstü ve doktora öğrencilerinin sınavlara hazırlanma sürecine destek olabilmek amacıyla YDS hazırlık kursu açtık. Kursumuz her cumartesi, pazartesi 14.00 - 17.00 saatleri arasında Sorgun Gençlik Merkezi'nde yapılmaktadır. Kursa toplamda 15 gencimiz katılmaktadır. Kursta YDS İngilizce soru çözme teknikleri, sınav sorularının püf noktaları, sınavlarda sıklıkla kullanılan terim, deyim ve cümle yapıları ve YDS örnek soru çözümleri yapılmaktadır." dedi.

