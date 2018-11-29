ÇANKIRI (AA) - Şabanözü ilçesinde "Sonbaharda Şabanözü" fotoğraf sergisi açıldı.

Şabanözü Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçenin sonbahar mevsimindeki görünümü ve insana olan etkisini göstermek amacıyla fotoğraf yarışması düzenlendi.

İlçedeki ortaokul öğrencileri, lise öğrenci̇leri̇, öğretmen ve vatandaşlar olmak üzere 4 kategoride düzenlenen yarışmanın ardından Şehit Murat Somuncu Ortaokulu'nda fotoğraf sergisi açıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Murat Çiçek, ilçede ilk defa bu tarzda bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Düzenlenen etkinlikle ilçedeki gençlerin yeteneklerinin ortaya çıkarılacağını belirten Çiçek, "Dünyaya farklı bir bakış açısı kazandırmak, ilçemizin tanıtımını sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yakın zamanda Ara Güler'i kaybetmemizin ardından, neden Şabanözü’nden dünyaca ünlü bir fotoğraf sanatçısı çıkmasın fikrinden hareketle bu yarışmayı düzenledik. Sergimize katılan tüm davetlilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sergi açılışına, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Eldivan Kaymakamı Adem Karataş, Orta Kaymakamı İlhan Kayatürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aydoğdu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile açıldı.