"Son yıllarda Vietnam-Türkiye diplomasisi gelişiyor"

ANKARA (AA) - Vietnam'ın Ankara'daki Atanmış Büyükelçisi Tran Quang Tuyen, 2018'in Vietnam ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 40'ıncı yılı olduğunu ve son yıllardaki karşılıklı ziyaretlerin bu ilişkilere katkı sağladığını belirtti.

Başkentte bir otelde, Vietnam'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Vietnam-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 40'ıncı yılı münasebetiyle "Vietnam Mutfağı Günleri" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Atanmış Büyükelçi Tuyen, yabancı misyon şefleri, bürokratlar, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Tuyen ve elçilik çalışanları, konukları geleneksel kıyafetleriyle salonun kapısında karşıladı.

Etkinlikte konuşma yapan Tuyen, "2018, Vietnam-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 40. yılıdır. Son yıllarda ilişkilerin gelişerek ilerlemesine şahit oluyoruz." dedi.

Karşılıklı üst düzey ziyaretler yapıldığını belirten Tuyen, "Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan ekimde Ankara'daydı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım da geçen yıl Vietnam'ı ziyaret etmişti. Bu ziyaretler iki ülke ilişkilerini güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

Etkinlikte Tuyen'in elçilik çalışanlarıyla sahneye çıkıp Vietnamca şarkı söylemesi de davetlilerden alkış aldı.

Konuklar daha sonra Vietnam mutfağından lezzetlerin tadına bakma fırsatı buldu.

Etkinliğin, 13 Aralık'a kadar süreceği bildirildi.