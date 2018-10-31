Son yağmurlar kuş cennetine hayat verdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde, yaz aylarında tamamen kuruyan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde son yağışlarla su seviyesi yüzde 20'ye kadar yükselmesiyle göçmen kuşları ağırlamaya başladı.

Ramsar Sözleşmesi dahil üç ayrı kararla korunan gölde su oranının yükselmesiyle angıt, turna ve martılar gölde konaklamaya başladı.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşların dünyadaki dört ayrı göç yolundan ikisinin Türkiye'den geçtiğini, Seyfe Gölü'nün de bunlardan birisinin üzerinde bulunduğunu söyledi.

Gölde su seviyesi iyi olduğunda göçmen kuşların burada konakladığını, şartların olumsuz olması durumunda ise yollarına devam ettiğini belirten Çetiner, Seyfe'nin yaz aylarında kuraklık ve buharlaşmanın da etkisiyle tamamen kuruduğunu, son birkaç günlük yağışlarla da yüzde 15-20 oranında su seviyesinin oluştuğunu vurguladı.

Seyfe'nin aslında bir sulak alan olduğuna işaret eden Çetiner, şunları söyledi:

"En derini bir metreyi bulmayan bir sulak alanımız. Göl sathı çok düzgün olduğu için 5-10 santimetrelik bir su bile gölü dolu gösterebiliyor. Gölün tabanı çorak toprak olduğu için yağmur suları tabana inmiyor. Yani göl tabandan su almıyor, tabana da su vermiyor. Bu özelliğinden dolayı birkaç günlük yağışla birazcık suyumuz oluştu. Bu durum bile bizi mutlu etmiyor."

Gölün Türkiye'deki göç yollarının üzerinde olması nedeniyle az miktarda suyun bile binlerce kuşun konaklamasını sağladığına dikkati çeken Çetiner, şöyle devam etti:

"Kuşlarımız gelmeye başladı. Buradan geçerken konaklıyorlar, dinleniyorlar ve besleniyorlar. Şu anda binlerce angıtı, yüzlerce turnayı ve martıyı görebiliyoruz. Bunun haricinde bazı kuşlarımız da durmadan yollarına devam ediyor. Sonbaharda toplanma noktası olarak çevrede daha geniş bir alan kalmadığı için suyumuz da olmasa kuşlar Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin arazisini kullanıyorlar. "

- "Tek çaremiz yağmurlar olmamalı"

Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin tekrar eski güzel günlere dönmesi için yapılan çalışmaların hızlanmasını istediklerini dile getiren Ömer Çetiner, "Bunların başında Kabala-Seyfe Sulama Pompaj Projesi geliyor. Ancak, onun süresi uzayacağa benziyor. Bu projenin hayata geçirilmesini beklerken göle su girişine etken olacak diğer çalışmalara ağırlık vermek gerekiyor. Tek çaremiz yağmurlar olmamalı. Diğer etkenlerin de göle su girişine katkı yapmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

SEYGED Başkanı Çetiner, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının göl için yaptığı bazı çalışmaların olduğunu, gelecek hafta konuyla ilgili Kırşehir'de toplantı gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Göl, geçmişte 187 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapması, dünyada nesli tükenmekte olan 27 kuş türünü bünyesinde barındırması ve endemik bitkileriyle biliniyor.

