Son yağışlar Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne hayat verdi

KIRŞEHİR (AA) - Son yağışlar, Kırşehir'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne hayat verdi.

Ramsar Sözleşmesi dahil üç ayrı kararla korunan, göçmen kuşların Türkiye'deki iki ayrı göç yolundan birinin üzerinde yer alan göle binlerce flamingo, ördek, angıt, martı ve çok nadir gelen çeltikçi kuşları ve yerel kuşlar akın etti.

Kuşların gölde oluşturduğu görsel şöleni fotoğraflayarak bunu ölümsüzleştirmek isteyenler, başta Ankara ve Kayseri olmak üzere yakın illerden otobüslerle göle gelerek hem piknik yapma hem de kuşları gözetleme imkanı buluyor.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, son yağışların Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne yaradığını belirterek, su seviyesinin ilk defa yüzde 50'nin üzerine çıktığını söyledi.

Gölün çok derin olmayan bir sulak alan olduğunu belirten Çetiner, en dolu halinde derinliğinin bir metreye ancak ulaşabildiğini, bu durumun da başta flamingolar olmak üzere kuşların tercih sebebi olduğunu ifade etti.

Çetiner, gölün tatlı su girişiyle de kuşlara beslenme imkanı sağladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yağışlardan dolayı Seyfe Gölü Kuş Cenneti’ndeki su seviyesi istediğimiz noktaya gelmeye başladı. Su oranımız yüzde 50’nin üzerinde. Bu sadece yağışlara bağlı. Gölü besleyen Horla, Malya ve Seyfe pınarlarında su girişi henüz yoktur. Yaz aylarında buharlaşmadan dolayı gölümüz kuruma noktasına gelebilmektedir. Seyfe, beslenme imkanı ve su seviyesinin düşük olması nedeniyle flamingoların en çok tercih ettiği sulak alanlardan biridir. Tatlı su ile tuzlu suyun birleştiği nadir yerlerden biridir burası. Tatlı su girişindeki larvalar, sert kabuklular ve mikroorganizmalar flamingoların en çok tercih ettiği besinlerdir. Besinlerden dolayı da renkleri değişebiliyor."

Son yağışların etkisiyle gölde kuşların görsel şölen oluşturduğuna işaret eden Çetiner, "Seyfe Gölü Kuş Cenneti’nde güzel görüntüler oluşmaya başladı. Binlerce flamingoyu, ördek çeşitlerini, angıtları, martıları, çok nadir olarak gelen çeltikçi kuşlarını ve yerel kuşlarımızı görebiliyoruz. Ortam güzel oldukça seçici kuşlar da gelebilmektedir." diye konuştu.

Çetiner, göle ziyaretçi sayısının da artmaya başladığını dile getirerek, "Seyfe Gölü’ndeki ortamın güzelleşmesiyle ziyaretçi akını oluşmaya başladı. Piknik yapabilecek bir alanımız da olduğu için hafta sonları ziyaretçi sayımız giderek artmaktadır. Gelen misafirlerimiz gözetleme kulesinden kuşlarımızı gözlemleyerek görsel şölene tanık olmaktadırlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Günübirlik ziyaretçilerimizin dışında hafta sonları ortalama 500 kişi kuş cennetini ziyaret etmektedir." ifadelerini kullandı.

Göl, geçmişte 187 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapması, dünyada nesli tükenmekte olan 27 kuş türünü bünyesinde barındırması ve endemik bitkileriyle biliniyor.