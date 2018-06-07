"Son Temmuz" filmine yurt dışından ödül

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşanan olayları ve halkın darbeye karşı mücadelesini anlatan "Son Temmuz" isimli kısa filmin, Venezuella'da düzenlenen Five Continents Uluslararası Film Festivalinde ödülle layık görüldüğü bildirildi.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yönetmen Haluk Güneş tarafından geçen yıl çekilen "Son Temmuz" adlı kısa film, Venezuella'da düzenlenen Five Continents Uluslararası Film Festivali'nde (FICOCC), "En İyi Kısa Savaş Filmi" ve "En İyi Prodüksiyon" dallarında ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen filmin yönetmeni Haluk Güneş, çektikleri kısa filmle demokrasi tarihine altın harflerle geçen Kahramankazanlıların verdiği destansı mücadeleyi tüm dünyaya anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.



Filmde de rol alan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de yönetmen Güneş başta olmak üzere tüm film ekibini tebrik ederek, uluslararası arenada böylesine anlamlı bir ödülü Türkiye’ye kazandırdıkları için kendilerine ilçe halkı adına şükranlarını sunduğunu belirtti.