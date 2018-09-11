ANKARA (AA) - Ankara'nın Haymana ilçesinde, "Son Kale 7. Uluslararası Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu" düzenlendi.

İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya Meydan Muharebesi'nde yaşanan heyecanı tekrar yaşadıklarını belirterek "Tüylerimiz diken diken oluyor. İnançlı ve imanlı Türk Ordusu Sakarya Zaferini son damla kanı ile kazanmıştır." dedi.

CHP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök ise, "Sakarya Zaferi muazzam birliktelik ve dayanışma ile kazanılmıştır. Türkiye Haymana'da kurulmuştur. Burası kahraman ve emsalsiz topraklardır. Onun için burada siyaset üstü çalışarak kalkındıracağız." ifadelerini kullandı.

Haymana Kaymakamı Hüseyin Göktürk, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, Prof. Dr Ömer Özkan, Gazeteci-Yazar Abbas Güçlü ve Çay Kaymakamı Turan Erdoğan de birer konuşma yaptı.

İki oturumda gerçekleştirilen sempozyumda tarih, ulaşım ve eğitim konuları ele alındı.

Sempozyuma, AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir, siyasi parti ilçe başkanları, Haymana sivil toplum örgüt başkanları, kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.