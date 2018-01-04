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Son değişiklikleriyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Son değişiklikleriyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

04 Ocak 2018 Perşembe 10:38
Son değişiklikleriyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
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KHK/696 4, Geçici Madde 43, Geçici Madde 44 2/1/2018 tarihli en son değişikliklerin işlenmiş haliyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu için tıklayınız.

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044  Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt:2 Sayfa: 805 ━━━ Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelikler için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.  KISIM - I Genel Hükümler

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