"Son 3,5 ayda trafikte ölümler yüzde 35 azaldı"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kasım, aralık ve ocak ile şubatın 15'i itibarıyla trafikte ölümlerin yüzde 35 azaldığını bildirdi.

Soylu, Akdere AK Parti Seçim Bürosu'nun açılışında, 31 Mart akşamı halkın vereceği kararla sadece belediye başkanının ve sadece belediye meclis üyelerinin seçilmeyeceğini söyledi. 31 Mart akşamından sonra Türkiye'de 4,5 yıl seçim olmayacağına işaret eden Soylu, "Cumhur İttifakı ile beraber Tayyip Erdoğan'ın ayağına sahada topu verin de bakın bakalım bizim karşımızdakilerin o kalesinde bir doksana, bir çatala nasıl takıyor." diye konuştu.

Son yıllardaki terörle mücadeleyle PKK'lıların dağlarda "fare gibi" kaçtığını vurgulayan Bakan Soylu, "PKK'lılar, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Irak'ın kuzeyine de kaçsalar, Suriye'nin içlerine de kaçsalar, onlara bu millete çektirdiklerinin bedelini ödetmezsek namerdiz." ifadesini kullandı.

- "Öyle işi başlatınca yarım bırakmam"

Trafikte işleri biraz sıkılaştırdıklarını anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Yaya öncelikli trafiğe de asılacağım. Öyle işi başlatınca yarım bırakmam. Yaya öncelikli trafikte, yaşlılar, engelliler, anneler, babalar, yaya geçidine öğrenciler girdiği andan itibaren araba frene basacak. Bastırmasını biliriz, siz merak etmeyin. Önemli bir rakam veriyorum. 2017'de trafiğe 7 bin 427 can verdik. Bu büyük rakam değil mi? Anadolu'da bir ilçe kayboldu, bu o demektir. Şimdi, kasım, aralık, ocak ve şubat ayı 15'i itibarıyla trafikte ölümler yüzde 35 azaldı. Şimdi bin trafik polisi daha verdik. Onlar da başlıyorlar. Bu 7 bin 427 de kaç yapar biliyor musunuz? Yılda 2 bin 300 kişinin azalması demek."

Soylu, konuşmasının ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.