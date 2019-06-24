Son 2 günde 1'i 'Turuncu', 3’ü 'Gri' kategoriden 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Tunceli'de son iki günde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "turuncu", 3'ünün "gri" kategoride olduğu belirlendi.
Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 4 teröristten biri olan sözde Dersim Saha Eyalet YPS Sorumlusu "Hakkı Çemişgezek" kod adlı Cihan Çelebi'nin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle "turuncu" kategoride yer aldığı tespit edildi.