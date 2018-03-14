Somuncu Baba Camisi'nin avlusu düzenlenecek

AKSARAY (AA) - Aksaray'da Somuncu Baba Külliyesi içerisinde yer alan Somuncu Baba Camisi'nin avlusu yeniden düzenlenecek.

Aksaray Belediyesi'nce hazırlanan ve Koruma Kurulu'nun onayladığı projeyi Aksaray’ın hayırsever iş adamlarından İbrahim Özel yaptıracak.

Projenin yapım işi için hazırlanan protokol, Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve hayırsever İbrahim Özel tarafından imzalandı.

Valilik makamında gerçekleşen protokol imza töreninde açıklamada bulunan Vali Pekmez, bu düzenlemeyle yağışlı ve güneşli havalarda cenaze namazlarının kılınması için kolaylık sağlanacağını ifade etti.

Projenin hayırlı olması dileğinde bulunan Vali Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve hayırsever Özel’e teşekkür etti.

Hayırsever iş adamı İbrahim Özel ise hayırlı ve çok güzel bir işe katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Allah hayrımızı kabul etsin inşallah. Kısa sürede projeyi tamamlayarak vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız." dedi.

Belediye Başkanı Yazgı ise Özel’e teşekkür ederek, düzenleme projesinin hayırlı olmasını diledi.