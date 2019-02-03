Sömestir tatilinin son gününün tadını kayarak çıkardılar

ANKARA(AA) - Van, Muş, Bitlis, Erzincan, Ordu, Çankırı ve Kahramanmaraş'ta, sömestir tatilinin son gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, çocuklarıyla kayak merkezine akın etti.

Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi, hafta sonu ve yarıyıl tatilinin son gününde kayakseverlerin akınına uğradı.

Kar kalınlığının istenilen seviye ulaşmasıyla güneşli havayı fırsata dönüştüren kayakseverler, hafta sonu tatilini kayak yaparak geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kış turizminin yanı sıra profesyonel kayak sporunun da Türkiye'deki önemli adreslerden olan Abalı Kayak Merkezi'nde, renkli görüntüler oluştu.

"Bence bugün çocukların günü"

Vatandaşlardan Cumali Bozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem güzel havayı hem de yarıyıl tatilinin son gününü en güzel şekilde değerlendirmek amacıyla ailesiyle Abalı Kayak Merkezi'ne geldiğini söyledi.

Bozan, "Burası bugün oldukça kalabalık. Özellikle aileler gelmiş. Bence bugün çocukların günü. Biz de ailece bugünün tadını çıkarmak için kayak yaptık. Çok keyfili bir gün yaşadık." dedi.

Muş

Muş'ta hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Güzeltepe Kayak Merkezi'nde, lastik bot ve kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı.

Kayakseverlerden Bünyamin Söylemez de hafta sonu tatili dolayısıyla çocuklarıyla kayak merkezine geldiklerini kaydederek, "Yarıyıl tatilinin son günü olduğu için çocuklara bir ödül olsun diye kayağa getirdim. Bugün eğlenen çocuklar, yarın da sakin kafayla okula başlayacak." dedi.

Kayak yapan 5. sınıf öğrencisi Berat Altan Özdemir de tatilin son gününü iyi değerlendirmek amacıyla kayak merkezine geldiğini ifade ederek, kaymanın tadını çıkardıklarını aktardı.

Bitlis

Bitlis'te ise sömestir tatilinin son gününde güzel havayı fırsat bilen aileler, çocuklarıyla kayak merkezine akın etti.

Bitlis-Tatvan kara yolundaki tarihi El-Aman Hanı mevkisindeki kayak merkezine giden kayakseverlerin, burada kayak, snowboard ve kızaklarla kayması renkli görüntüler oluşturdu.

Kayakseverlerden Levent Hamamcıoğlu, her hafta sonu çocuklarıyla kayak merkezine geldiğini ifade ederek, "15 günlük tatilde sürekli buraya geldik. Burası çok kalabalık. Kayak için çevre illerden de gelenler var. Burada kaymanın keyfini çıkarıyoruz." diye konuştu.

Erzincan

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı.

Her yıl yurt içi ile yurt dışından binlerce kayakseveri ağırlayan kayak merkezi, doğasıyla da ziyaretçilerine eşsiz güzellikte kayak imkanı sunuyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta ve havalimanına 13 dakika mesafede bulunan kayak merkezi, ulaşım kolaylığıyla dikkati çekiyor.

Sömestir tatilinin son gününü Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 2 bin 970 metre rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'a 13 kilometre mesafede bulunan 2 bin 300 metre rakımdaki Yedikuyular Kayak Merkezi'ne, yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kayak takımlarını alarak bölgeye gelen vatandaşlar, çocuklarıyla dolasıya eğlendi. Yoğun ilgi gösterilen Yedikuyular Kayak Merkezi'nde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanırken, bazı vatandaşlar kar üstünde mangal yaptı.

Kayak merkezinde spor malzemesi satışı yapan Yunus Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinin bölge için önemli önemli bir mekan olduğunu söyledi.

Merkezin, vatandaşların eğlenceli zaman geçirebileceği bir yer olduğunu belirten Kaya, "Hafta sonu ve yarıyıl tatilinin son günü olması dolayısıyla vatandaşların kayak merkezine yoğun ilgisi var. Çevre illerden vatandaşlar hafta sonu tatilinde buraya geliyor. Yedikuyular Kayak Merkezi Kahramanmaraş için bir değer ve bacasız sanayidir." diye konuştu.

Ordu

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk oluştu.

2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, 650 dönüm alanda geçen yıl hizmete açılan kayak tesisi, hafta sonu ve sömestir tatilini fırsat bilen vatandaşların adeta akınına uğradı.

Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı kayak tesisinde vatandaşlar kayak ve snowboard yapmanın ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Çevre illerden de çok sayıda kişinin geldiği tesiste, kızak almak ve telesiyeje binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Çankırı

Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, sömestir tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı.

Yarıyıl tatilinin son gününde, hafta sonu olmasını da fırsat bilen kayakseverler, aileleriyle Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne geldi. Ziyaretçilerin bir kısmı kayak yaparken çocuklar ise kızakla kaymanın tadını çıkardı.

Muhabir: Özkan Bilgin-Sabri Yıldırım-Ahmet Okur-Ersoy Sevinç-Kemal Özdemir-Hayati Akçay-Muhammed Kaygın