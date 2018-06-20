Somalili Faiza hayallerine Türkiye'de kapı araladı

ANTALYA (AA) - Somali'den eğitim için geldiği Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini başarıyla bitirerek hayallerine kapı aralayan Faiza Yabarov, ülkesinde şifa dağıtmaya hazır.

Açlık ve kuraklık tehdidinin yanı sıra yıllardır iç savaş yaşanan ülkesinde girdiği sınavlarda yüksek puan alan Faiza Yabarov, Türkiye'de üniversite okuyabilmek için burs kazandı.

Dört çocuklu ailenin kızı olan ve ilkokuldan beri insanlara şifa dağıtmayı hayal eden Yabarov, Somali'ye sağlık hizmeti götüren Türk doktorları örnek aldı.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini kazanan Yabarov, bir yıl Türkçe hazırlık okuduktan sonra lisans eğitimine başladı. Kredi Yurtlar Kurumunun yurdunda kalan Yabarov, eğitim yaşamı boyunca yeni arkadaşlar ve dostlar edindi.

Kendisini hiç yabancı hissetmediği Antalya'da, 4 yıl eğitim aldığı hemşirelik fakültesinden başarıyla mezun olan Yabarov, açlıkla mücadele eden ülkesinde şifa dağıtmak istiyor.

Dünyanın her yerinde savaş olsun olmasın sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen Yabarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesi zor durumda kaldığında ilk yardım elini Türkiye'nin uzattığını, bu nedenle her zaman müteşekkir olduğunu söyledi.

Somali'de sağlık hizmeti veren Türk doktorların başarılı olduğunu anlatan Yabarov, "Lisans eğitimimi çok şükür başarıyla tamamladım. Kuzenim de Ankara'da okuyor, büyükelçilikte çalışıyor. Hayalim hemşire olmaktı ve gerçekleşti. Çok mutluyum, Türkiye'de aldığım eğitim sayesinde ülkemde şifa dağıtacağım. Hayallerimi Türkiye gerçekleştirdi. Amacım, kan ağlayan Müslüman coğrafyasında yaralara merhem olabilmek." diye konuştu.

"Savaş var mı diye bakmam, hemen koşarım"

Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Yabarov, hasta olana yardım etme, onlara şifa için el uzatma hayali kurduğunu kaydetti.

"İnsanlara dokunmak benim için önemli. Somali'de sağlık alanında bana çok ihtiyaç var, ülkemde hastalara şifa dağıtmak istiyorum. Mogadişu'da görev yapacağım. Dünyanın her yerine de seve seve giderim. Savaş var mı diye bakmam, hemen koşarım. Türkiye'de ihtiyaç olursa koşa koşa gelirim." diyen Yabarov, Türkiye'nin her zaman Somalilinin yanında olmasının mutluluk verici olduğunu aktardı.

Mezuniyeti sonrası sevinç gözyaşı döken Yabarov, öğrenciliği sırasında Türkiye'de güzel dostluklar kurduğunu ifade etti.

Adem Yabarov ise kızının Türkiye'de aldığı eğitim sayesinde hemşire olduğunu vurgulayarak, her zaman Somalilinin yanında olan Türkiye'ye şükranlarını dile getirdi.