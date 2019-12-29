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Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı Türkiye'ye getirildi
Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı Türkiye'ye getirildi
Sağlık Bakanı Koca, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalilinin uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
Genel 29.12.2019, 23:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalilinin uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
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