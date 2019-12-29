Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalilinin uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.