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Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanı Koca, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalilinin uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Genel 29.12.2019, 23:44
Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı Türkiye'ye getirildi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalilinin uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

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#türkiye
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