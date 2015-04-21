Soma Davasının Altıncı Günü Başladı

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının ceza davasının ilk duruşmasının 6’ncı oturumu başladı.Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşma öncesi şehit madenci yakınları, avukatlar ve davanın müdahilleri sabah erken saatlerde duruşmanın yapıldığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesine geniş güvenlik önlemleri altında alındı. Sekizi tutuklu 45 sanıklı davada, 10 tutuksuz sanığın savunmalarının alınmasının ardından sanık avukatlarının ek savunma vermesi bekleniyor. Sanık avukatlarının ek savunma vermelerinin ardından müşteki avukatlarının talebi mahkeme heyeti tarafından alınacak.