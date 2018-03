Soma Davasında 35 Sanığın Savunması Tamamlandı

45 sanıklı Soma davasında bugün itibariyle toplam 35 sanığın savunmaları tamamlandı. Tutuksuz sanıklardan Ömer Değirmenci, kazanın asıl sebebinin belirlenmesi halinde kasıt varsa kendisinin de şikayetçi olduğunu belirtirken, Halil Sarı ise kömür başına prim aldığı iddialarını yalanladı ve çalıştığı süre boyunca iş güvenliğinin ihlal edildiğine rastlamadığını söyledi.Tutuksuz sanıklardan vardiya mühendisi Ömer Değirmenci, savunmasının başında “Mağduriyet halinde biz de bu olayı yaşadık. Her ne kadar madenci yakınları tarafından suçlansak da kazanın asıl sebebinin belirlenmesini talep ediyorum. Bilirkişi raporunda belirtilenleri kabul etmiyorum. Kasıt varsa o kişilerden ben de şikayetçiyim. Asıl merak ettiğimiz, kazanın sebebi. Olay çözülsün ki suçlu kim biz de bilelim” dedi. İşletmede iş güvenliği ile ilgili bir sorumluluğu olmadığını ifade eden Değirmenci, gazla ilgili sensör verilerine bakmadığını, bununla ilgili defter tutmadığını ve cihaz taşımadığını kaydetti. Görevinin üretim takibi yapmak olduğunu söyleyen Değirmenci, 2,5 kat fazla kömür çıkartıldığından da haberi olmadığını belirtti.“RAHMET DİLEME”Değirmenci’nin ardından savunma yapan vardiya amiri Halil Sarı ise sözlerine madencilere rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek başladı. Bunun üzerine madenci yakınları “Rahmet dileme” diyerek tepki gösterdi. İş güvenliği konusunda her vardiya amirinin kurallardan sorumlu olduğunu ancak gaz ölçümleri ve sensör değerleri konusunda sorumluluklarının olmadığını dile getiren Sarı, dinamit patlatma nedeniyle değerlerin yükselmesi sonucu ortam temizlenene kadar alanın boşaltıldığını ve üretimin durduğunu ancak 12 saat kadar uzun bir süreyle üretime ara verildiğine rastlamadığını ifade etti.FAZLA KÖMÜR BAŞINA PRİM İDDİASISarı, vardiya amirlerinin fazla üretilen kömür miktarı kadar prim aldığına ilişkin iddialara da savunmasında cevap vermek istedi. “Ben her ay aynı maaşı alırdım. Prim sistemi ve fazla üretimden pay aldığım iddiası doğru değildir. Hizmet dökümü istenirse getirebilirim” diyen Sarı, madenci yakınlarının “Yalan söyleme. Elden alıyordunuz” cevabını aldı.“İŞ GÜVENLİĞİNİN İHLAL EDİLDİĞİNİ GÖRMEDİM”Sarı, kendi savunmasında tutuklu ve tutuksuz sanıkları da kastederek işletmede iş güvenliğini ihlal eden uygulamanın olmadığını söyledi. “İş güvenliği tedbirlerinin ihlal edildiğini görmedim” derken, müşteki avukatları ve aileler başkasının savunmasını yapmaması gerektiğini belirterek tepki gösterdi. Sarı, daha önce savcılığa verdiği ifadenin de değiştirilmesini istedi. Sarı, “Vardiya amirlerinin gaz ölçümlerinin hangi değerde olduğuna bakmak zorunda olduğu yazıyordu. ‘Vardiya amirleri gaz ölçümlerinin hangi değerlerde olduğuna bakmak zorunda değildir’ şeklinde değiştirilmesini talep ediyorum” diye konuştu.Soma davasında, savunma yapacak toplam 10 tutuksuz sanık kaldı. Yarın saat 09.00’a ertelenen davada 10 tutuksuz sanığın da savunması biterse mahkeme sanık avukatlarının ek savunma verip vermeyeceğini soracak, ardından müşteki avukatların talepleri dinlenecek. Mahkemenin bu işlemlerin ardından yaklaşık iki aylık ara vereceği bekleniyor.