Solunum sıkıntısı yaşayan bebeğe ambulans helikopter desteği

KAYSERİ (AA) - Yahyalı ilçesinde doğumun ardından solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesine getirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yazılı açıklamaya göre, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri ambulans filosuna 2009 yılında katılan ambulans helikopter sayesinde sağlık hizmetleri kentin her köşesine mesafe ve engel tanımadan ulaşmaya devam ediyor.

Yahyalı Devlet Hastanesi'nde Hayriye Yahşi'nin normal doğumla dünyaya getirdiği bebek de solunum sıkıntısı olduğu tespit edildi.

Doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine, tedavisinin 3. basamak yoğun bakımda devam ettirilmesine karar verildi.

112 Komuta Kontrol Merkezi aranarak ambulans helikopter talep edildi. Talep üzerine 112 Komuta Kontrol Merkezi gerekli koordinasyonu hızlı bir şekilde sağlayarak ambulansı Yahyalı'ya yönlendirdi.

Sağlık ekipleri ve doktorların gözetiminde, ambulans helikopterin içinde bulunan kuvöze alınan bebek, 15 dakika içinde Kayseri Şehir Hastanesi heliportuna ulaştırıldı.

Ambulans helikopterin heliporta inmesinin ardından alanda hazır bekleyen sağlık ekipleri kuvöz içerisindeki bebeği ilgili kliniğe hızlı bir şekilde ulaştırarak hayata tutunmasını sağladı.