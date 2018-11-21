"Solucan Gübresinin Üretilmesi Projesi" tanıtıldı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi, "Solucan Gübresinin Üretilmesi ve Diğer Yönlerinin Araştırılması Projesi"nin tanıtımını yaptı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valiliği Ahmet Muammer Bey Salonu'nda düzenlenen tanıtım programında, Sivas Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tutar, projeyle ilgili sunum yaptı.

Sivas'a yeni bir sektör oluşturarak solucanlardan üretilen ve yakın gelecekte kimyasal gübrelerin yerini alması planlanan, tıbbi ve kozmetik alanında kullanım alanları ile ilgili Ar-Ge çalışmaları da anlatıldı.

Programa Vali Salih Ayhan, rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve diğer ilgililer katıldı.

